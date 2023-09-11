桃園智慧農耕團大隊長廖俊融向市長張善政示範如何製茶。（陳夢茹攝）

承接父業14年，「尚好茗茶」首獲東方美人茶特等獎。

全國優質東方美人茶評鑑比賽，由位於桃園市龍潭區的「尚好茗茶」拿下特等獎。身兼桃園智慧農耕團大隊長的廖俊融，14年前因不忍父親獨守茶產業，退伍後回歸家鄉承接父業，更將智慧農業導入茶園，他直呼，第1次獲得全國賽最大獎，相信父親會很開心。

市長張善政表示，桃園種植許多東方美人茶，東方美人茶種植不易，摘取後要配合精準的發酵時間及精湛的製茶技術，因此也讓東方美人茶成為不折不扣的「茶金」。近年來茶農將智慧農耕技術導入茶園，用更省力、省水的方式，提高提高栽培茶葉的效率，也讓茶葉品質越來越好。

農業局長長陳冠義指出，東方美人茶又稱之為膨風茶、白毫烏龍茶，最重要的是成茶外觀呈現白、 綠、黃、紅、褐色共5色，製造過程中非常費時、費工，尤其是要手採1心2葉，茶農要配合季節性於芒種前後10日摘取經小綠葉蟬叮咬的茶葉，口感喝起來回甘又帶有蜜香味，喝起來不會傷胃，是非常健康的飲品。

這次榮獲特等獎的「尚好茗茶」，歸功於廖文金、鍾桂香夫婦及兒子廖俊融的共同努力。廖俊融說，當年不忍父親獨自一人留在家鄉為茶產業打拚，因此在2009年退伍後，毅然決然返回家鄉承接家業，如今已經過了14個年頭，現在已經40歲，雖然往年都有拿到不少獎項，不過這是首次在全國賽獲得特等獎。

「父親應該會很高興！」廖俊融表示，父執輩在做茶時不會給予鼓勵或是獎賞，但會盡全力的教授相關經驗，早期面對乾旱時，只能靠著父執輩傳授的經驗，判斷是否要替茶園給水，時間、水量都不穩定，為此3年前將智慧農耕技術導入茶園，設有氣象站並監控土壤的乾濕度，由機器數據判斷自動給水，可以用最節省的成本讓茶葉達到最高的產量。

今年評鑑比賽的參賽點數共計402點，有來自苗栗、新竹、新北及南投的茶農共襄盛舉，競爭激烈。農業局農務科長張瓊霙另也提及，年僅23歲的茶農鍾明學是本屆比賽中最年輕的得獎人，1人拿下多個獎項，最好的獎項更是名列前茅的頭三，相當值得嘉許。