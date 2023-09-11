「氣候變遷因應法」正式修法通過，預計明年將開徵碳費，但是樹木不是電費單，不會明碼標價地寫上它有多少碳，樹木吸了多少碳該如何計算呢？農業部林試所表示，過去植樹造林與森林經營實質碳量，只要透過地面光達掃描，森林碳匯一拍即得。

我國為了在2050年達成溫室氣體淨零轉型，明年起國內碳排及用電大戶都將面臨不斐的碳費開徵，透過「以價制量」的政策工具逐步減少二氧化碳排放。今年6月，環境部（原環保署）再推出「溫室氣體自願減量專案管理辦法」草案，未來應可有限度地抵減碳費，使得各家企業紛紛將目光瞄向兼具減量及ESG（環境保護；Environmental、社會責任；Social、公司治理；Governance）績效的森林碳匯。

林試所指出，由於生物的變異性，樹木碳匯的計算往往複雜且困難。所幸樹木的木材裡約有一半是碳，因此，要想知道樹木吸存了多少碳，可從材積量來換算。過去林學家們藉由伐倒後秤重，或將樹木分解成圓柱、圓台和圓椎等幾何體，分別計算體積後加總而得，再進而發展出形數、立木材積式或異速生長式等方式，以便現場從業人員進行計算。

然而近年科技發展迅速，光達技術在諸如測繪學、考古學、地理學、林業、遙感探測及大氣物理等許多領域都有較成熟的應用，透過光達設備可以對物體進行3D掃描，取得物體幾何表面的點雲（point cloud）資料，進而偵測並分析物體的形狀及尺寸。因此，透過高精度及高解析度的光達掃描系統，就可以在軟體上重建樹木的外觀模型。

林試所表示，有別於破壞性伐倒樹木的方式，這種透過光達掃描及點雲軟體重建樹體模型的方法，不僅不需要破壞樹木，同時可以達到公分等級以下的高精度要求，所得到的數據可以提供自願減量專案作為減量額度的計算，也可以成為全國森林碳匯估算所使用的參考資料。