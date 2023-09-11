遠傳電信8月自結營收獲利出爐，受惠5G升級帶動行動服務營收與手機銷售、暑期出國旅遊熱潮推升漫遊業務成長、新經濟營收增溫，8月合併總營收、合併EBITDA與稅後淨利分別為新台幣74.49億元、26.98億元與9.36億元；與前一年度同期相較，年成長率分別為7.7％、4.1％與12.8％。8月份單月每股盈餘（EPS）為新台幣0.29元，年增率12.8％，維持強勁雙位數成長亮眼表現。

累計至今年8月，遠傳合併總營收為新台幣586.45億元、合併EBITDA為新台幣212.11億元，年成長率分別為4.1％及4.3％；稅後淨利為新台幣74.06億元、累計稅後每股盈餘(EPS)為新台幣2.27元，年增率達18.1％。

客戶升級5G需求暢旺，帶動用戶數持續成長，5G滲透率持續助攻客戶每月平均貢獻度（Average Revenue Per User ARPU）成長，帶動整體行動服務營收(mobile service revenue)年成長來到3.7％，雙雙締造自2021年3月以來連續30個月正成長的佳績。新經濟方面， 8月份隨著資通訊專案入帳挹注，新經濟營收年增率達18％。

為提升台灣科技研發實力，遠傳也成立「遠傳新創加速器」扶植新創團隊，協助開創全新商業模式，共同開創新經濟商機，第一期已協助12個企業成功數位轉型，第二期更擴大範圍至ESG淨零、社會創新等面向。遠傳推動永續發展也成效斐然，包含連續4年入選DJSI 道瓊永續世界指數成分股，也是全台唯一連續3年獲CDP供應商氣候變遷議合管理績效前8％「領導級（Leadership）」的電信業者，2023年也正式加入RE100，並通過SBTi 1.5度C淨零情境審查。