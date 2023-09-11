國民黨立院黨團今日批評蔡英文總統執政以來，無力改善年輕人低薪問題，成為國安問題。對此，民進黨發言人張志豪11日表示，蔡政府無論在月薪或時薪調整幅度上，都是國民黨馬英九執政時期的2倍以上，遺憾國民黨一貫以昧於事實的作法扭曲謾罵，對國政毫無想法，也未提出正確數據為政策論辯，貼標籤式淺碟的政治口水攻防。

蔡政府任期最後一次的基本工資審議雖如預料地「連八漲」，但基本工資月薪僅調升至2萬7470元，離總統蔡英文3萬元夢想價仍有段距離。國民黨團批評，蔡英文總統雖然有心改善年輕人低薪問題，卻沒有落實執行，讓經濟成長果實，僅由少數人享有，年輕人生活困頓，對未來沒有希望。

張志豪反駁，蔡英文政府至今連續8年調漲基本工資，2024年月薪27470元，時薪183元。8年來基本薪資總調幅月薪37.3％，調升7462元，時薪調幅52.5％，調升63元。反觀馬英九執政8年，基本工資月薪總調幅為15.79％，調升2728元，時薪總調幅為26.31％，僅調升25元。

「如此大的差異，請問國民黨為什麼不說？」張志豪批評，民進黨無論是月薪或時薪調整幅度，都是國民黨的2倍以上，基本工資調整有助於青年起薪的增長，也可以照顧基層及部分工時的勞工及其家庭的生活，他反指藍營為批評而批評，為反對而反對。

張志豪表示，基本工資連續8年調高，顯示民進黨執政期間加速投資台灣，產業逐步轉型升級，扭轉國民黨過去8年西進中國政策，導致本土產業空洞化的問題。因此台灣才能在遭逢百年大疫之下，在政府、勞團、受薪者、專家學者、產業界共同達成基本工資持續成長的成果，讓台灣薪資水準繼續往前進步。

張志豪強調，民進黨執政，除了持續實現為勞工加薪的承諾，這8年來，還為受薪階層減輕繳稅負擔，調升各項免稅額、提高多項扣除額，包括個人所得稅免稅額、標準扣除額、薪資所得扣除額大幅調升，幼兒學前扣除額、身心障礙扣除額，並且首創長照扣除額、個人基本生活費，少繳稅就是讓民眾的可支配所得增加。「加薪、減稅、顧人民」，民進黨政府一直做，且會持續做，讓人民有感，國家幸福。