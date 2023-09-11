9月底前，「周一至周四歡樂暢飲」住房優惠，雙人入住一泊四食，每晚優惠7299元起，一人999元起。（天成飯店集團提供）

「朋趣」豪華露營可享一泊四食，最特別就是專屬管家提供宵夜泡麵現煮服務。（天成飯店集團提供）

入住期間可免費暢玩戶外童樂園各種遊樂設施，像是夢幻旋轉木馬、摩天輪、旋轉咖啡杯、戲水池。（天成飯店集團提供）

近幾年，露營風潮崛起，不少飯店業者搶搭這股風潮，除了在飯店內布置露營主題房外，也有直接購入露營車，直攻戶外休閒商機。天成飯店集團斥資億元打造豪華露營車體驗品牌「朋趣」，9月底前推出「周一至周四歡樂暢飲」住房優惠，業者新開幕Bon Bar，祭出啤酒嘉年華慶開幕，瓶裝精釀啤酒買3送1、柏克金生啤酒買1送1，並提供星巴克咖啡任選2杯77折優惠。

「周一至周四歡樂暢飲」住房優惠，即日起至9月27日止，限定周一至周四期間入住「朋趣」不指定車型，依每日現況安排露營車。專案依人數提供自助式早餐，多款台味佳餚一次滿足；下午茶「食」光從下午2點至5點，期間可前往BonBar以野餐籃裝盛，提供各式輕食餐點與飲品，旅客於大自然中體驗野餐樂趣；晚餐提供BBQ豪華海陸火烤饗宴，體驗戶外烹飪樂趣；夜晚由專屬管家提供宵夜泡麵現煮服務。

為提供旅人們更Chill的露營體驗，業者投入千萬開設Bon Bar，歡慶開幕，同步推出柏克金生啤酒、指定調酒買1送1、世界啤酒嘉年華精選精釀瓶裝啤酒買3送1。不飲酒的旅客則有全新星巴克咖啡服務可選，享有2杯77折優惠。Bon Bar提供多款餐食選擇，並設有時尚隱私的VIP包廂。

入住期間可免費暢玩戶外童樂園各種遊樂設施，像是夢幻旋轉木馬、摩天輪、旋轉咖啡杯、戲水池等，「朋趣」貴賓再享免費1小時VR高爾夫，逼真體驗高爾夫球樂趣；夜間的星空電影院則伴隨棋布星羅，豐富設施滿足各種度假需求。雙人入住一泊四食，每車每晚優惠價7299元起，每人3640元起；4人入住每車每晚優惠價13999元起。

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