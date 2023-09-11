台中市警局保安大隊第一中隊小隊長陳峻玉，毒品「線上立破」績效卓著，並傳授同事緝毒絕招，封稱警界「祖師爺」，他日前於北屯區巡邏，一眼看穿光頭男很可疑，果真藏有50包毒果汁，偵訊後移送台中地檢署偵辦。

保安警察大隊第一中隊小隊長陳峻玉當天帶領3名隊員，巡邏行經北屯區綏遠路與文昌二街口，發現蘇姓駕駛違停，且形跡可疑，上前盤查時發現蘇男身上飄出疑似愷他命燃燒後味道，便進行搜查。

保安警察大隊第一中隊查扣蘇男車上50包毒品。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

蘇男自知法網難逃，主動從左褲口袋內取出品名「越來越好」毒品果汁包12包，又從車內取出品名「發的」毒品果汁包19包及品名「GIFT」毒品果汁包19包，經警方檢驗均呈三級毒品甲基卡西酮類陽性反應。

保安大隊表示，保大巡邏績效長年在警察局「線上立破」評比榮獲佳績，在小隊長陳峻玉調入保大後，帶領其小隊開始爭取「線上立破」，屢創佳績。

據悉，同仁都稱陳峻玉「阿玉」，曾發現毒品人口行跡，向路人商借機車追捕歹徒，一路狂飆，最後緝捕到案，目擊者直呼熱血，為了小隊績效提升，常不藏私的指導同仁緝毒方法。

保安大隊表示，陳峻玉不藏私指導其他小隊同仁，運用大數據分析及治安熱區熱點資料，績效表現亮眼。大家稱陳為保大緝毒「祖師爺」，絕非浪得虛名，感謝他為治安盡心力。

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