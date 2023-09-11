嘉義縣長翁章梁說明停班停課的考量。（廖素慧攝）

嘉義910暴雨成災，嘉義縣昨天深夜緊急宣布今天停班停課，嘉義市宣布今天上班上課，而今天凌晨國立高中職及部分私立高校自行宣布停課上班或停班停課，民眾對縣市不同調、學校上班課也各吹一把號有質疑。

市長黃敏惠說，縣市共同生活圈是停班停課考量之一，還有其他方面要考量，高中職也各自有考量，他們向教育部國教署報告，尊重他們的決定。

黃敏惠還說，颱風來襲時，雲嘉嘉縣市的人事單位會互相聯繫，昨天由於中央氣象局預報，雨勢到晚上逐漸趨緩、停止，雨停後嘉義市的積水消退，依相關規定決定正常上班上課，她將指示教育處向教育部反映，日後高中職有任何決定應提早告知市府。

縣長翁章梁則說，昨天嘉義縣原本是整個山區陸續有道路中斷，因而宣布部分學校停課，但後來下豪雨，有過半數鄉鎮及更多道路中斷，由於從平原區至山區大規模淹，研判今天可能要大規模復原，因而緊急決定全縣停班停課。

翁章梁還說，道路有13處中斷目前已搶通7處，持續搶修中，還有有37個村落淹水全部已排除。

有國立高中職校長指出，因縣府於10日深夜宣布停班停課，嘉義市維持上班上課，縣市不同調，考量有近半學生住嘉義縣，且有部分私校已公布停班停課，因而國立高中職校長在群組裡討論後，決定停課、不停班。

今天清晨向教育部國教署、嘉市府教育處報告，凌晨1點多在學校群組發布通知，減少家長，學生的困擾。