momo旗下通路包含購物網、電視購物及型錄，112年8月全公司合併營收約86.2億元，年增6.2%，為歷年同月新高，富邦媒表示，momo網路購物8月份營收創單月歷史同期新高，年增7.2%，業績佔比達96.3%。網路購物營運成長動能，除受惠「父親節送禮」消費需求，8月進入「夏季及暑期旅遊商機」尾聲，消費者把握出遊，旅遊與餐飲票券買氣續旺，緊接著「開學季」到來，則掀起外宿家電、手機、資訊電腦的消費需求，加上三星摺疊新機助攻，為營運添柴火。

富邦媒今年1月至8月合併營收約684.1億元，年成長6.7%，再創歷年同期新高。

momo身為台灣ESG綠色電商，9月正式啟動「momo綠活會員」，以四大會員權益強化經營momo永續消費客群，包含鎖定綠活會員優先使用「循環袋」配送，以及提供會員商品「集中到貨」減碳物流新選擇，並祭出mo幣獎勵回應永續行動，momo也將即時分享第一手「綠活優惠活動」資訊，包含不定期歸戶折價券、mo卡加碼優惠、環保活動訊息等，同時規劃「ESG標章小學堂」加深推廣永續理念，期許更多消費者一同綠色網購。

展望9月，富邦媒鎖定持續延燒的大專院校開學季「3C電腦商機」，momo推出「DIY規格自由選」服務，提供華碩、微星、技嘉三大知名品牌及多元零件選擇，滿足消費者隨心自組的客製化電腦需求，momo《開學換新季》活動也持續動員，9月17日前集結超過千大3C品牌、萬件電腦配件及3C周邊商品直降6折起，凡購買指定筆電、桌機再加碼滿額登記送5% mo幣，最高可享3500元回饋，助學生族划算備齊新學期3C裝備。