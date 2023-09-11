宜特近期接到國際大廠相關AI長天期的委案訂單，由於驗證分析時程較長，尚未完工認列營收，導致營收成長動能暫緩。不過，由於接獲許多新案及AI應用大單，預期下半年營運可望逐季成長，且第四季動能將躍升，車用及AI應用占比下半年可望升至4成。

宜特指出，目前人工智慧（AI）熱潮席捲全球，使得先進封裝市場前景倍受矚目。先進封裝技術主要採用「立體結構」的堆疊方式，以實現體積縮小和性能的提升。不過，使用材料多種多樣，且大多數材料特性均與熱有關。

宜特指出，特別是在AI與高速運算（HPC）領域，容易產生高溫，因此，如何有效散熱、以確保產品可靠度，一直是各大廠商近期積極努力的目標，相關的散熱性、熱膨脹等因素，都會影響產品穩定性與壽命，進一步推升後續驗證分析需求。

而在消費型市場方面，儘管目前景氣暫時遭遇逆風，不過宜特觀察發現，相關龍頭晶片大廠研發仍不間斷，並將AI功能應用至手持式產品。長期而言，認為此趨勢將進一步推升後續驗證分析需求。

法人指出，AI伺服器驗證金額高、配合子公司營運好轉，可望帶動宜特下半年營運逐季走揚、第四季明顯轉強，帶動今年營收及獲利維持成長、續創新高。明年展望同步樂觀，看好營運可望逐季創高，挑戰全年營收及獲利再創新高，且獲利成長可望優於營收。