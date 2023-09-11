全球化趨勢下，企業或機構必須透過接軌國際標準來融入國際市場，提升競爭力。國際財務報導準則基金會(IFRS Foundation)旗下的國際永續準則理事會(ISSB)6月發布永續揭露準則第S1號「永續相關財務資訊揭露之一般規定」及第S2號「氣候相關揭露」；而金管會為協助企業接軌國際，亦要求國內上市櫃公司，2026年起IFRS永續揭露準則須包含IFRS S1及S2。

倍力表示，相對於傳統財報，永續揭露強調企業的完整狀況，除了公司治理面向外，尚包括其對環境和社會的影響，有助於投資人做出更全面的投資決策，並關注其長期發展。因此，接軌IFRS永續揭露準則可提高國內企業的永續報告品質，增加永續資訊的可比較性和可信賴性、吸引國際資金投資、引導永續資金投資並加速企業永續轉型及承諾。「財務報告書解決方案」與「碳管家」的搭配可協助企業有別於傳統做法，快速完成股東會年報附件氣候相關資訊及溫室氣體盤查資料，成為打造企業永續財務分析平台兩項關鍵武器。

董事長許金隆指出，上市櫃公司在ESG要揭露的永續資訊非常多元，若沒有透過數位工具的協助，勢必浪費很多資源在做比較沒有效率的資訊收集與整理，更遑論產出財務與永續相關的分析性資訊以供企業主進一步做發展決策判斷，所以選擇適當與正確的軟體系統協助企業進行ESG多元項目的執行、管理與分析是提升企業永續競爭力非常重要的基礎。

倍力所開發的兩大產品亦同步因應上市櫃公司財務揭露、接軌國際、ESG轉型的需求，在一片企業永續與數位轉型浪潮下，後續營運動能看旺。