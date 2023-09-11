立凱在符合保密協議的情況下，每年1月與7月在官網向股東發布產品開發驗證進度更新。2023年度因辦理現金增資處於緘默期，延至2023年9月公布產品開發驗證進度。由於儲能與EV客戶開發認證產品長達3到5年，為增加公司產品開發進度的透明性，在符合客戶保密協議的情況下，公司將適時向股東說明客戶產品開發認證的情況。

據立凱說明，目前進入第3期及第4期的客戶共計12家。認證進度向前推進的廠商，則有1家歐洲客戶由第1期推進至第2期，1家日本超大型車廠由第2期推進至第3期。

受歐美各國對電動車的法令要求及補貼獎勵政策激勵，2023上半年立凱在各市場領域持續擴大，全球儲能電池已完全確認將以磷酸鐵鋰電池為發展主軸，同時眾多車廠也確認以磷酸鐵鋰電池用於電動車及電動貨卡發展方向，立凱認證客戶中於2028年之前的出貨將不限於儲能用電池，也跨足電動載具包括電動車及電動貨卡的供應鏈領域。

立凱已於2022年轉型為鋰智財供應商，由立凱電授權技轉客戶量產，並供貨給第4期的客戶。立凱將持續專注在產品開發及服務第1至3期的客戶，採取分工合作的模式，降低客戶供應鏈集中的比例。