王心凌日前拍攝新歌MV。（天晴娛樂提供）

王心凌新歌〈BITE BACK〉MV上架3天突破百萬觀看次數，更登上YouTube音樂發燒影片排行榜的第二名；此次舞蹈由BLACKPINK御用編舞導師Kiel Tutin量身打造，整支舞蹈除了有很多大開大合的手腳動作和走位之外，也搭配了柔軟的律動和有記憶點的手勢，動作細節相當多。為了練好這支又酷又甜的舞，王心凌坦言：「每跳一次心率都會飆升到150以上，完全是高強度有氧運動。」

MV成果令人驚豔，其中王心凌在MV中酷帥又甜美的舞蹈十分吸睛，與歌名「BITE BACK」完美搭配的「甜蜜咬一口舞」更是記憶點十足。雖然舞蹈動作困難，但歷經過《乘風破浪》每次都必須在短時間內把舞練好的考驗後，王心凌笑說：「已經覺得這次算有很多時間可以好好學了。」她與舞者們前後練習將近2個月，才達到MV中整齊劃一的表演水準，也會在即將到來的演唱會上首度公開演出該曲。

對於演唱會進入倒數階段，王心凌已展開緊鑼密鼓的排練，雖然平時維持運動習慣，但最近練舞實在太疲勞，大腿外側跟膝蓋都在代償，為了避免受傷，她練舞時都一直戴著內加貼布的護膝，誓言要讓粉絲看到最棒的演出和狀態。