台中捷運綠線2021年4月正式營運，至今已2年多，虧損金額高達20多億元，高達其資本額7成，被審計部台中審計處認定「恐不利軌道建設永續發展」，台中市議會今天審查中捷公司去年決算，議員質疑依這樣的虧損情況，未來如何走下去？交通局長葉昭甫說，目前市府有在研議未來是否增資或舉債，仍在討論中。

審計處日前提出報告指出，中捷綠線2021年運量僅418萬人次，隔年攀升至932萬；在營運績效方面，綠線截至去年底虧損達20億8680萬元，是資本額的69.56％。審視中捷綠線運量及票箱收入不足，再加上土地開發效益未實現，市府應檢討推動軌道建設的自償性經費負擔。

台中市議會交通地政委員會陳淑華表示，中捷營運2年多，虧損金額已超過20.8億，其中去年虧損金額就有5.9億，依照其資本額35億元計算，剩下的14億多元可能僅夠支應今年、明年的虧損，未來中捷要怎麼繼續走下去？是否要增資？

葉昭甫表示，目前市府內部正在討論，中捷原來資本額核定數為35億元，剩下部分今年、明年運作應無虞，但必須有部分作為資本現金流，這部分市府內部在討論中，增資或舉債是個方式，也研議是否有其他方式，另土地開發也會逐年有收益。