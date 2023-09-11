對於「被離職」的前新竹市文化局長錢康明發文爆料，曾提醒高虹安，要注意「好朋友」的所作所為，資深媒體人黃揚明認為，「又是敵人就在本能寺」，如果自己覺得被抹黑，就該第一時間站出來捍衛自己的清白！

「被離職」的前新竹市文化局長錢康明，繼「安全下莊」、「早就看過保時捷」、「夢到擋人財路」後，11日零時已正式卸任的他再度於臉書發文爆料，他被告知要離職時曾提醒高，要注意「好朋友」的所作所為，談他出去談市府跨年晚會是不對的。

對此，柯文哲競辦回應，文化局長去職，屬於正常人事調動，其所指控並無實證，更何況新竹並未要辦理跨年晚會，何來喬事之說。柯辦指出，高虹安的座車與住宅，屬於個人隱私，民進黨政治操作不擇手段，開記者會、造謠、毀人名譽。

資深媒體人黃揚明今在臉書認為，「又是敵人就在本能寺」，面對自己人離職後指控有外人干政、關說，高虹安從早上到現在已經過了至少5小時以上，都還不親自出面說明，真的是嫌自己不夠清白吧！

黃揚明直言，如果自己覺得被抹黑，就該第一時間站出來捍衛自己的清白，躲躲藏藏的，只會讓人覺得心虛而已。