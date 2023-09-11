台北市大安區基隆路3段台電變電所的圍牆爬滿藤類植物從未整理，旁邊的綠帶更常被民眾丟棄垃圾。國民黨台北市議員耿葳批評，台電竟要求申請鑑界，確定是台電的地再雇工清理，「沒有最扯只有更扯」、「台電的心態要不得」。環保局回應，台電必須維護土地，日前已寄出環境限期改善通知單，若未改善將開罰最高6000元。

耿葳指出，接獲民眾陳情，位於大安區臥龍里基隆路3段22巷5弄的台電變電所，不僅圍牆爬滿爬藤類植物未整理，旁邊的綠帶更常被民眾丟棄垃圾和瓶罐。對面的社區基於生活環境衛生，常義務性前往幫忙清掃，但長久下來台電似乎忘這塊綠帶是他們的土地。

她說，日前與環保局和台電共同會勘，討論整理綠帶的垃圾問題，台電大陣仗派來了10幾人與會，沒想到結論卻是要求向地政局申請鑑界，確定綠帶是台電的地後，他們才會雇工清理。而在地政局、新工處和公園處確認下，認定綠帶是台電的土地。

耿葳批評，對台電的心態很納悶，台電變電所在市區總是成為鄰避設施，大家避之唯恐不及，但台電沒做好敦親睦鄰就算了，竟還以老大自居。對於附近社區的義務性幫忙，習慣成自然，台電的心態實在要不得，沒有最扯只有更扯。

環保局大安區清潔隊長何姿慧回覆，9月7日已經寄出環境限期改善通知單，命台電接到通知7日內改善。之後也會再去現場檢查，若未改善將依法告發，依《廢棄物清理法》開罰1200至6000元罰鍰。且台電必須盡管理人責任，除清除現有垃圾外，接下來也要保持綠帶的整潔，避免讓民眾再亂丟垃圾。