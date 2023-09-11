個別看日月光8月營收，其中單月封裝測試及材料營業收入淨額284.97億元，年減13.4%、月增6.3%；日月光旗下環旭電子8月營收54.41億元人民幣，年減23.17%、月增8.04%。
受到訂單回溫力道較預期薄弱，法人預估，雖然今年第三季業績可望回溫，且下半年狀況優於上半年，但成長幅度低於往年旺季需求，庫存調整恐持續至明年第一季，不過日月光持續受惠AI、蘋果、CoWoS題材。
日月光投控(3711)周一公布2023年8月之內部自行結算合併營業收入淨額，單月營收淨額522.78億元，年減18.07%、月增8.11%，再創下今年單月新高紀錄，重回500億元關卡；前8月營收淨額3677.98億元，年減13.82%。
個別看日月光8月營收，其中單月封裝測試及材料營業收入淨額284.97億元，年減13.4%、月增6.3%；日月光旗下環旭電子8月營收54.41億元人民幣，年減23.17%、月增8.04%。
受到訂單回溫力道較預期薄弱，法人預估，雖然今年第三季業績可望回溫，且下半年狀況優於上半年，但成長幅度低於往年旺季需求，庫存調整恐持續至明年第一季，不過日月光持續受惠AI、蘋果、CoWoS題材。
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