個別看日月光8月營收，其中單月封裝測試及材料營業收入淨額284.97億元，年減13.4%、月增6.3%；日月光旗下環旭電子8月營收54.41億元人民幣，年減23.17%、月增8.04%。

受到訂單回溫力道較預期薄弱，法人預估，雖然今年第三季業績可望回溫，且下半年狀況優於上半年，但成長幅度低於往年旺季需求，庫存調整恐持續至明年第一季，不過日月光持續受惠AI、蘋果、CoWoS題材。