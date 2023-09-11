前新竹市文化局長錢康明11日爆料，指市長高虹安的「好朋友」曾約他出去談市府跨年晚會，也曾約了其它人「談事情」，市議員劉彥直指好朋友就是高的男友李忠庭；李忠庭今天下午透過民眾黨發出聲明回應表示，他是因與錢康明熟識，才會一起聊天討論，絕無決策權與喬事情。

李忠庭聲明指出，他與前局長錢康明是於高虹安擔任立法委員期間，因地方服務事務而結識，並於多部影音及歌曲等藝術創作有所合作因而熟識。因前開原因錢前局長與他為舊識好友，因此錢康明於今年3月時接受高虹安延攬、自台中赴新竹就任文化局長後，與他多有互動。

之後因市府初步萌生舉辦跨年晚會意向，當時錢康明與他對跨年晚會活動音樂方面，相互聊天及討論，但他本人深知無權干涉市府任何業務，亦無任何市政決策權，故絕無所謂約談局處首長或市府秘書私下喬事情等情事。

另有關於民進黨新竹市議會黨團指控關於他租屋一事，實為他本人以符合市價之合理行情即每月5萬元，向房東承租，承租標的為該戶不動產內3房中之其中1間套房，絕無所謂租金與市價行情顯不相當之情形。

又，關於租金繳納部分亦係由其本人按月以個人資金全數繳納，高虹安對於他承租上開房屋時之詳細情形並不知情，乃於報載後他才提供相關租約和匯款憑證供高虹安檢視，其中絕無報載所稱任何無償或以低價收受建商利益之情形。此外，他個人與高虹安財務獨立，有鑑於近日不實爆料，特以此聲明澄清。