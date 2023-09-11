台南市寺廟籤詩文化盛行，專業解籤人常影響抽籤人心理情感，各廟宇現有解籤者年齡偏高，缺乏專業解籤人，台南市舉辦4梯次籤詩文化巡迴講座，培養解籤愛好者正向解籤能力，首站16日在大觀音亭興濟宮登場。

籤詩學苑副苑長兼執行長王國良表示，台灣數千間宮廟，絕大部份都備有「籤詩」供信眾抽籤、解惑，只有1、2成宮廟備有專人解籤。大多數解籤人都是地方耆老或廟公擔任，年紀多已60、70歲。

台南市民政局表示，台南共有1652家寺廟，籤詩雖無標準答案，但算一種綜合大數據，許多民眾抽籤時都對命運困惑，一紙籤詩足以影響抽籤人心理，考驗解籤人功力，需要專業解籤人正向解籤。

台灣各廟宇現有解籤人素質參差不齊，過去曾發生藉解籤斂財個案，台南市找來泰安旌忠文教公益基金會華文籤詩學苑，將在興濟宮、正統鹿耳門聖母廟、鹿耳門天后宮與安平開台天后宮舉辦4梯次講座，有7、8位專業講師教授正向解籤，培養更多解籤愛好者投入這項工作。

首場保生大帝籤專題班16日至17日在興濟宮登場，第2梯次10月在正統鹿耳門聖母廟，第3梯次11月在鹿耳門天后宮、第4梯次明年3月在安平開台天后宮，每位講師各有專業領域，只要對解籤有興趣者皆可參加。

台南市興濟宮表示，籤詩包含愛情、婚姻、生子或風水，涵蓋範圍廣，每個人運勢都會轉變，專業解籤人要能「就算民眾抽到下下籤，也能讓抽籤者笑著離開」。

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