彰化縣二林鎮一名曾姓男子，今年（112年）3月因為家中養的豬烙跑，正當氣憤之際，陳姓男子剛好開車路過，曾男竟然遷怒，認為陳男出言不遜，雙方爆生口角，曾男不僅朝陳男丟石塊，還脫掉上衣露出刺青，並用身體往前碰撞陳然並嗆聲：「XXX機歪，ㄍㄟ西很多，要怎樣都來，沒有在怕的！」

曾男因為心生畏懼，也擔心自身的安全，因而對陳男提告恐嚇及公然侮辱，檢察官依法聲請簡易判決處刑。

法官審理，今年3月23日下午3時許，在彰化縣二林鎮路一處弄內，曾男因為家裡的豬隻逃逸，陳男駕駛自用小客車經過時，曾難認為陳男出言不遜，以丟擲石塊、脫掉上衣坦露上半身刺青、身體碰撞及言語等方式恐嚇。

法官認，曾男犯恐嚇危害安全、公然侮辱罪，審酌曾男年紀尚輕，不能理性處事，因認對方出言不遜，就恐嚇及公然侮辱，日前依犯恐嚇危害安全罪，處拘役30日，如易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。可上訴。