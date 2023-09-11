亞東醫院開創結合細胞移植及高壓氧技術治療，幫助角膜受損患者重見光明。（亞東醫院提供）

角膜上皮缺損可能由手術後遺症、受化學藥品灼傷等因素引起，甚至可能對視力產生嚴重影響，過去主要以藥物或是手術方式治療，但往往效果有限。亞東醫院副院長林子玉表示，為提高治療成功率，積極跨團隊跨領域合作，採用創新方法，結合幹細胞、羊膜移植及高壓氧等技術治療，幫助患者視力獲得改善。

亞東醫院指出，傳統治療方式也包含進行角膜移植手術，卻常引發排斥反應。創新治療方法結合角膜輪部幹細胞自體移植、羊膜移植和高壓氧治療，提供高濃度的氧氣，促進傷口癒合，加速組織修復，對角膜上皮細胞的生成產生明顯作用。

謝姓女子左眼長期受到化學物質侵蝕，視力持續下降至0.05以下。經過亞東醫院眼科部醫師麥令琴診斷後，接受角膜輪部幹細胞和羊膜移植手術，並合併進行6次高壓氧治療，視力恢復到0.4。

另名患者聶姓女子則因為左眼視網膜剝落，平常只剩右眼視力，多年前植入人工水晶體，接受白內障手術治療。但近日右眼卻出現疼痛及視力模糊症狀，檢查後發現右眼出現大皰性角膜病變和角膜輪部幹細胞缺損，視力僅存光感，甚至需要輪椅代步。經過角膜移植手術和高壓氧治療後，視力明顯獲得改善，達到0.3，生活品質也隨之提升。

亞東醫院高壓氧中心主任張厚台表示，高壓氧輔助治療技術的成功為角膜上皮細胞缺損的治療帶來新選擇，相信隨著技術不斷完善及應用，可以幫助更多類似病例，讓患者能夠重獲光明。