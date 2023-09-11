大直民宅塌陷，台北市法務局局長連堂凱11日到台北地方法院，遞交住戶假扣押聲請狀，針對市民房屋受損金額對基泰建設聲請假扣押，共有10戶全倒的受災戶委任市府及律師提出聲請，共對基泰建設求償2億元。台北市法務局局長連堂凱也說，市府與基泰建設連絡一整天，希望對方把對外承諾的1億元，存入專款專戶內，但未得到正面回應。

北市府對基泰建設進行第一波假扣押聲請，包含受災戶安置費用、市府財產損失、現場工程及鑑定費用等，總金額達6195萬9982元，台北地院最快11日將作出裁定。