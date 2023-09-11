前總統馬英九稱副總統賴清德的「新兩國論」嚴重危害兩岸關係和平穩定，賴清德競選辦公室則發聲明反批馬英九領人民的納稅錢，卻配合中國統戰思維。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，總統蔡英文與賴清德領納稅金，卻不遵守中華民國憲法，以新兩國論執行實質台獨路線，置台灣人安全與台海安全於不顧。

蕭旭岑表示，新兩國論違反中華民國憲法，把台灣拖往前所未有的險境，是出賣台灣人利益的重大錯誤路線，馬英九必須要為台灣人把關。

蕭旭岑指出，蔡總統與賴清德領中華民國的納稅金，卻不遵守中華民國憲法，以新兩國論執行實質台獨路線，置台灣人安全與台海安全於不顧，愧對台灣人託付。

蕭旭岑表示，蔡總統執政以來，舉債創下歷史新高，台灣人平均一個人負債新台幣27萬元，也是歷史新高。結果讓台灣人債留曾孫還不夠，新兩國論還要出賣台灣人利益，不顧台灣人的安危，蔡賴政權對得起台灣人嗎。

蕭旭岑強調，明年1月總統選舉就是戰爭與和平的選擇，既然蔡賴體制不顧台灣利益強推新兩國論，台灣人應該用手中選票下架民進黨，守護自己與子孫的安全。