位於台南的虎頭埤風景區向來有「台灣第一水庫」的美稱，除了適合全家大小一同出遊之外，近年更致力於打造成為寵物友善園區，11日特別辦理「2023虎頭埤水與綠－邀毛小孩一起來健行」活動宣傳記者會，由黃偉哲市長親自主持，市議員余柷青也出席關心，邀請市民朋友帶著家中的毛小孩，趁著秋日好時光，來虎頭埤享受湖光山色。

「2023虎頭埤水與綠－邀毛小孩一起來健行」活動宣傳記者會，由黃偉哲市長親自主持，市議員余柷青也出席關心（圖片來源：台南市觀光旅遊局提供）

黃偉哲表示，虎頭埤一直是台南熱門景點，近年市府努力幫虎頭埤再加值，包括新建地景遊憩場、整建蟋蟀生態館，上個月也剛舉辦泳渡虎頭埤活動，陸上、水上活動都有，接下來9月24日將為毛小孩舉辦健行活動，邀請飼主帶著家中毛孩同遊虎頭埤。虎頭埤風景區繞一圈約4.6公里，園區內有虎月吊橋、夫妻樹、蟋蟀生態館、全齡式地景遊憩場、柳樹桂花巷、南岸步道、觀湖曲橋等，若是玩不盡興，還可以順道去中興林場、新化果菜市場、新化老街，甚至是鄰近的山上花園水道博物館走走。

虎頭埤風景區繞一圈約4.6公里，園區內有多樣設施。（圖片來源：台南市觀光旅遊局提供）

寵物已經成為許多家庭不可或缺的一份子，台南市是國旅的首選城市，市府也致力打造寵物友善城市，除分享正確照護毛孩知識，如植入晶片、定期施打預防針、飼養方法之外，還提供便捷的交通工具及友善的寵物旅遊空間，目前轄內已有餐飲、交通、旅宿、寵物業者，加入寵物友善空間標章的行列。這次毛小孩健行活動，也盼加深人與寵物之間的深厚情感，歡迎一同來參與。

台南的虎頭埤風景區近年更致力於打造成為寵物友善園區。（圖片來源：台南市觀光旅遊局提供）

臺南市觀光旅遊局表示，「2023虎頭埤水與綠 邀毛小孩一起來健行」活動網路報名將於9月11日開始，健行日為9月24日，適逢中秋節前一周假日。凡報名參加者皆享1寵1車5人內免費入園，報名前20名可獲得當日免費搭乘「台灣第一艘」電動太陽能船，每組可獲得抽獎劵一張，獎品內容有虎頭埤入園劵20名、龜丹溫泉泡湯劵10名、虎頭埤童趣野餐墊10組，活動精采獎品豐富，現場更有在地市集，歡迎各位毛孩主人一同來參加寵物嘉年華。