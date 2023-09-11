俗話說「一樣米養百種人」，世界上存在許多個性迥異的人們，《搜狐網》命理專欄分享，有3個星座的人比較懶惰，其中射手座不會勉強自己做不想做的事情，就算家裡再髒亂，只要沒有想法就不會動手打掃；天秤座則是「懶癌末期患者」，能坐就不站、能躺就不坐；雙子座雖然智商、情商都很高，卻是個三分鐘熱度的人，做一件事總是很難堅持到最後。

第一名：射手座

射手座個性直爽大方、隨心所欲，不喜歡被束縛，想到什麼就會立刻行動，不想做的事情也不會勉強自己去做，比如有時候家裡可能很亂了卻懶得整理，還會試圖自我安慰這是「亂中有序」、「凌亂也有凌亂的美」，就算衣服已經堆成小山，只要還能住下去，就願意繼續將就。

第二名：天秤座

天秤座很重視外在形象，每次都以光鮮亮麗的一面出現，衣著乾淨整齊，因此對於不熟的人來說，都會覺得他們很愛乾淨、很勤勞；然而私底下的天秤座其實很懶惰，能坐著就不站，能躺著就不坐，雖然看著沒洗的衣服煩惱，但不到最後關頭才不會動手，如果沒有要外出見人，甚至可以好幾天不洗頭。

第三名：雙子座

雙子座能言善道，智商、情商都很高，然而缺點就是太懶惰，做任何事都容易三分鐘熱度，對待一件事情很難堅持到最後，常常半途而廢，如果沒有人在身邊督促、引導，很可能就養成「樣樣都懂，樣樣都不精通」的問題，不管做什麼事情都很難成功。