南良表示，受惠於主要國際品牌客戶對材料創新、綠色永續、數位體驗等的需求日益攀升，全球紡織產業已朝高值化、ESG永續發展持續邁進，帶動公司旗下以「ECO-Family」為核心所發展的綠色與再生材料出貨表現持續增加，同時帶動南良在整體紅海市場中突破，開創新藍海市場商機，並取得良好訂單能見度關鍵。
展望2023年，南良指出，目前整體紡織產業仍受終端市場需求疲軟以及全球通貨膨脹等因素影響，但即將進入第四季的傳統旺季，雖然還不至於樂觀看待但是可望市場需求會有所回溫，有望對今年整體營運表現有助益。
南良(5450)8月合併營收為新台幣2億元，月成長10.65％，主要係受惠國際知名運動、個人防護、醫療等客戶對「高分子彈性體發泡複合材料」應用環保生質材料與高防護功能的相關產品的拉貨力道逐步回溫，挹注8月營收重回近2億元水準；前8月合併營收16.1億元，年減27.53％。
南良表示，受惠於主要國際品牌客戶對材料創新、綠色永續、數位體驗等的需求日益攀升，全球紡織產業已朝高值化、ESG永續發展持續邁進，帶動公司旗下以「ECO-Family」為核心所發展的綠色與再生材料出貨表現持續增加，同時帶動南良在整體紅海市場中突破，開創新藍海市場商機，並取得良好訂單能見度關鍵。
展望2023年，南良指出，目前整體紡織產業仍受終端市場需求疲軟以及全球通貨膨脹等因素影響，但即將進入第四季的傳統旺季，雖然還不至於樂觀看待但是可望市場需求會有所回溫，有望對今年整體營運表現有助益。
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