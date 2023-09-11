沛波總經理楊韻蒔指出，8月份受颱風、降雨等氣候因素影響，下游營造工程進度延遲，鋼筋出貨量受影響，惟營收仍受惠於全台營建業鋼筋需求穩健及鋼品買賣業績挹注，累計營收持續刷新歷史同期新高紀錄。

楊韻蒔表示，國際廢鋼價格回穩略漲，反應市場預期未來需求回溫，對鋼筋價格產生了支撐作用。此外，國內建築用鋼筋市場持續受惠於商辦大樓、新建廠房、政府積極推動公共建設、公辦都更案等建築需求穩定，沛波樂觀迎接傳統旺季到來，第四季營運展望續樂觀。

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