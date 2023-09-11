台灣鋼鐵集團(台鋼集團)旗下專業鋼筋加工與配送通路廠沛波(6248)周一公告8月份自結營收為新台幣5.06億元，年減8.62%、月減14.36%，創下今年次高，為7個月以來低點，並連3個月下滑；累計1~8月自結營收為52.16億元，年增26.57%，仍改寫歷史同期新高。