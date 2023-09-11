縣長鍾東錦等人到場主持啟用儀式。（李京昇攝）

眾人見證歷史性的一刻並合影留念。（李京昇攝）

聯合大學二坪山、八甲校區往返的主要聯絡道為苗栗市聯大路，但在二坪山校區與台13線銜接為T字路口，學生騎機車上下課，都得在車流量大的台13線旁待轉，對學生來說，相當不方便，行車安全風險高。聯大校方發起利用台13線旁邊坡改善工程計畫，今年3月斥資1000萬元，在T字路口新闢一條5公尺寬的機車聯絡道路，歷經133日工期，校方11日舉辦竣工典禮，未來可望讓學生進出二坪山校區，增加路口交通安全

聯大二坪山校區為苗栗當地居民日常休閒、運動區域，因苗栗地區位處地形坡度較大，部分坡度高30度以上，下雨或土讓飽和度較大時，恐有土壤、土石滑動疑慮，影響台13線旁汽機車通行安全，尤其聯大學生往返八甲校區及二坪校區，經過台13線進入第2停車場時，需要等候第3個號誌以及待轉，尖峰時段常發生待轉空間壅塞及交通安全問題。

今年苗栗縣政府協助辦理工程、公路總局提供土地同意學校認養，以及校友會募集1000多萬元資金，共同促成辦理「二坪校區周邊護坡及綠美化工程」，施作護坡擋土牆及植栽綠美化，同時也改善機車道、調整交通號誌、設置路燈等，並且規畫完善的路口動線，保障居民及學生的用路安全。

苗栗縣長鍾東錦、聯合大學校長李偉賢、議員余文忠、苗栗市長邱鎮軍機要秘書等人，11日共同為二坪山校區周邊護坡、綠美化以及機車道剪綵啟用，將為聯大校區提升校園舒適、安全、教學、運動活動空間及坡度，讓當地居民使用更為安全。

鍾東錦表示，聯大培育優秀人才，各個校友事業有成，而且校長領導有方，此次工程是繼聯大路改善之後，改善二坪校區校門口的交通動線，有鑑於今年死亡車禍件數上升，此次攜手校方全面提升二坪校區的交通問題，未來縣府團隊將持續努力提升各路口安全性以外，也要呼籲摩托車騎士切勿搶快，務必要注意安全。

聯合大學校長李偉賢表示，二坪山校區周邊護坡及綠美化工程完工後，連接到聯大路的視野更加寬闊，未來學生往返八甲及二坪山校區將有安全的路線，感謝縣府團隊代辦工程，讓邊坡及機車道品質優異，土地部分則獲得公路總局撥用，尤其經費更是得到校友會的大力支持與協助，才能讓此工程順利進行，這將是校史重要的里程碑，共同守護學生以及在地居民的用路安全。