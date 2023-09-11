一段感情難免走上分手這條路，有些人甚至會一蹶不振難以走出傷痛，《摘星工廠》運勢專欄指出，獅子女、雙子女、雙魚女失戀後會利用打扮來讓自己變得更美麗動人，其中雙魚女會熱衷於改變造型，不僅能讓自己恢復自信，更能在變美的過程中忘掉過去。

▍獅子女

獅子女儘管心裡不服氣，認為和她們分手是對方的損失，但依舊會默默反省哪邊不夠好，而想來想去愛面子是最主要原因，比一般人更關注外貌的獅子女，會將心裡的不平，轉化成讓自己變得更亮眼的動力，同時證明自身魅力！

▍雙子女

雙子女不愁找不到事情來讓自己忙，好忘記失戀的痛苦，同時也想迅速回到社交生活圈，所以會想盡辦法變得更可愛、漂亮，讓自己更容易被人接受，而受到他人關注後，單身的她們則會投入更多時間和心力，來打扮自己。

▍雙魚女

雙魚女在失戀後熱衷於改變造型，讓自己靚麗可愛、耳目一新，不是為了讓前任後悔，也不是想得到他人關注，而是以提升顏值的方式來恢復自信，在變美的過程中可以忘掉過去，也認為舊的不去，新的不來。