特斯拉的超級電腦Dojo在7月開始投產，明年估將再投資逾10億美元強化系統。

以Adam Jonas為首的摩根士丹利分析師周日發布報告指出，Dojo 可以開闢新的潛在市場，這將遠遠超出以固定價格銷售車輛的業務。如果Dojo可以幫助汽車「看到」和「做出反應」，那麼還有哪些其他的市場可以開拓？想像一下所有邊緣配備鏡頭、可以根據其視野即時做出決定的裝置。

大摩將特斯拉的股票評級從「持有」（qual-weight）調升「加碼」（overweight），並將其列為「首選股」，取代法拉利在美國上市的股票。

大摩並將特斯拉12至18個月股票目標大幅提高60%，至400美元，根據LSEG的數據，這是華爾街券商最樂觀的預測，意味著該電動車大廠的市值上看約1.39兆美元。

上周五特斯拉下跌1.19%，收在248.50美元，市值約為7,890億美元。

Jonas看好Dojo將大幅驅動特斯拉軟體與服務事業的價值，將2040年特斯拉網路服務業務營收預測從1570億美元上修至3350億美元，並預期到2040年，該部門將貢獻特斯拉核心獲利至少60%，較2030年幾乎擴大一倍，「這主要將受惠於在第三方車隊授權方面的新機遇，以及ARPU（每用戶平均月收入）的增長」。