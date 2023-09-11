國防部今（11）日表示，迄5時止，偵獲共機26架次出海活動，11架次逾越海峽中線；共艦13艘次，持續在臺海周邊活動。前艦長呂禮詩認為，中華民國空軍的偵巡及訓練空域被進一步壓縮！
美國及加拿大驅逐艦、護衛艦各一艘，9日由北向南航經臺灣海峽，此舉疑又挑起共軍敏感神經，逐漸加大擾台力道。
國防部今（11）日表示，迄5時止，陸續偵獲共機蘇愷-30、殲-16、殲-10、運-9等各型機計26架次出海活動，其中11架次逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域、共艦13艘次，持續在臺海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
對此，前艦長呂禮詩今在臉書表示，「開學第一天，就這麼熱鬧？！」他也直言，在疊上RCR8、RCR9、RCR11、RCR5限航區後發現，不僅海峽中線的默契蕩然無存，中華民國空軍的偵巡及訓練空域被進一步壓縮！
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