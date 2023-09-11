「金融時報」報導，北大西洋公約組織（NATO）正為明年春季登場、冷戰以來規模最大的聯合實彈演習預做準備。這場軍演集結4萬多名士兵，將演練如何擊退俄羅斯對其成員國的侵略。

這場名為「堅定捍衛者」（Steadfast Defender）的演習是北約為因應烏克蘭遭到入侵，迅速推動組織從危機應對性質轉向作戰聯盟計畫的一部分。

北約官員表示，該演習將於明年春季登場，預計包含500至700次空戰任務、50多艘艦艇和大約4萬1000名士兵。演習的假想敵是俄羅斯領導的聯盟，該敵軍聯盟基於演習目的被命名為「奧卡蘇斯」（Occasus）。

此次演習在技術能力上也創下首次紀錄，即利用真實世界的地理資料，為部隊打造更真實的場景。

儘管瑞典的北約入盟申請尚未獲得土耳其和匈牙利的批准，該國也將參加演習，使得參演國家總數達到32國。

這次演習將於2月和3月在德國、波蘭和波羅的海國家舉行，是新訓練戰略的一部分。根據該戰略，北約將每年進行2次大型演習，而非1次，並將進行訓練，以應對其邊界外的恐怖主義威脅。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）去年6月曾宣布，北約將把高度戒備部隊的人數從4萬增加到「遠超過30萬」。這是北約歷史性改革的一部分，以使北約部隊轉向具有重型軍事能力，而非僅是部署在巴爾幹半島和阿富汗的輕型機動部隊。

上述聲明發布後，北約領導人於7月在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行的峰會上同意新的區域防禦計畫，並設立所謂的「聯盟反應部隊」（Allied Reaction Force），這是一支能對威脅做出快速反應的多國部隊。

隨著軍隊在白俄羅斯邊境集結，波羅的海國家也強烈呼籲北約強化東翼。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）先前稱核武將於7月初運抵白俄，但相關說法尚未獲證實。

北約已在波羅的海國家部署多國軍隊組成的戰鬥營，以在發生入侵時減緩侵略者進展。德國6月宣布將在立陶宛常駐4000名士兵。

北約官員指出，這場演習也被視為一個關鍵部分，以向莫斯科宣示北約已做好戰鬥準備。（譯者：施施/核稿：徐崇哲）1120911