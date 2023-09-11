兩車相撞後，險衝入飯店。（許逸民攝）

警消協助受困的銀色轎車宋姓駕駛脫困，並以長背板固定。（警消提供／許逸民澎湖傳真）

銀色轎車宋姓駕駛受困駕駛座，滿臉鮮血淋漓。（警消提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖馬公元泰飯店前道路今天下午發生一起汽車從外側車道不當迴轉，結果慘遭後方內線直行往文澳方向的賓士車攔腰撞上的交通事故，兩車還險衝入飯店。由於挨撞的汽車駕駛還受困車內，警消獲報後出動救援協助脫困，並將現場3名傷者送醫。

警方表示，初步調查是銀色轎車迴轉不當釀禍，雙方駕駛人均無飲酒，也都有擦挫傷，相關肇事原因調查中。

澎湖縣政府消防局是今（11）日下午1時37分接獲民眾報案指稱，馬公市新店路「元泰飯店」前道路，有2輛自小客車發生交通事故，現場有3人受傷，其中1名駕駛人受困車內，請求派遣人車前往救援。

於是立即派遣馬公分隊救助器材車及救護車共3車8人前往現場搶救，抵達時車輛雖無冒煙及起火情形，但其中1輛銀色自小客車的宋姓駕駛人（男性、61歲、住馬公市）尚受困於車內，經以頸圈、軀幹固定器、長背板將傷者固定，在13時56分協助駕駛順利脫困。

警消表示，受困駕駛座的宋姓駕駛人，頭部外傷、左胸疼痛。至於同坐車上的朱姓妻子（女性、61歲、住馬公市），坐右後座，無明顯外傷，給予頸圈固定，都送三總澎湖分院。另黑色賓士車許姓駕駛人（男性、38歲、住馬公市），右眉毛2公分撕裂傷、頭部及雙手多處擦傷，送部立澎湖醫院。