立委林淑芬（左起）、台灣女人連線理事長黃淑英與痛痛女Amber的家長11日召開「HPV疫苗痛痛女孩勝訴再三案！衛福部，你還要上訴嗎？」記者會。（劉宗龍攝）

台灣7年前出現接種接種人類乳突病毒（HPV）產生不良反應的「痛痛女孩」，近期有數起個案勝訴，衛福部卻堅持上訴。民進黨立委林淑芬今日批評，衛福部敗訴後修改遊戲規則，違反母法《傳染病防治法》的立法意旨，對申請救濟者情何以堪，除非有明確斷定個案非受疫苗所害，否則均能請求救濟賠償，盼衛福部別再上訴。

對此，衛福部疾管署專委張育綾表示，衛福部對個案情況感同身受，但每種制度的結果未必能盡如人意，目前已完成審查的39案中，其中有5案給予救濟，而非什麼都不給。衛福部雖不針對個案回應，但還是會提起上訴，主因是法官在判決中講了一些東西，會讓後續審議很難運作。

林淑芬上午偕台灣女人連線理事長黃淑英召開記者會。黃淑英指出，在總計30多起的申訴中，有26位為11歲至16歲青少女，在接種疫苗後出現肌肉無力、關節或身體疼痛等症狀，嚴重者甚至無法行走，需要穿鐵衣，其中12位確診風濕關節相關疾病，生活相當困難。

黃淑英表示，這些「痛痛女孩」向衛福部申請預防接種受害救濟後，審議小組卻認定不良事件和HPV疫苗並無關聯，甚至認為是當是個案先天就有疾病，因此不予救濟。家長後續因無法接受對衛福部提起訴訟，2017年至今共有8件案子，其中5案一審勝訴、3案敗訴，但衛福部卻拿國家預算、人民血汗錢與受害者作對。

現身控訴衛福部的痛痛女孩Amber家長無奈指出，女兒在2019年9月接種疫苗，誘發類風濕關節疾病，此案延宕4年，最近法院終於判決勝訴，但衛福部還是利用國家機器繼續上訴，盼政府正視受害孩子，留條生路給大家走。

林淑芬說，從2019到2022年底，受理HPV接種後不良反應的案件有46件，完成審議的39件案子中，僅5件獲得受害救濟，核定補償比例12.8％，其中也有10件經診斷為幼年型類風濕關節炎，這些女孩大多沒有病史，但衛福部宣稱這不代表有因果關係。

她批評，從當前狀況看來，即便受害者打贏官司也沒用，衛福部邊比賽邊修改遊戲規則，違反疫苗接種救濟辦法的母法《傳染病防治法》，正確做法應該是，除非有明確非疫苗所生藥害，否則均得請求救濟賠償，更別論本來「無關」、「有關」、「無法確定」都是單獨選項，衛福部卻把「無法確定」放寬到「無關」裡面。