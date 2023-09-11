來自苗栗縣以北各縣市，總共有8個縣市人數多達70人，參加防災社區的推動。（圖／新北消防局提供）

來自苗栗縣以北各縣市，總共有8個縣市人數多達70人，參加防災社區的推動。（圖／新北消防局提供）

淡水區民生里2007年柯羅莎颱風侵襲，溪水暴漲損毀樹梅坑溪上游至中游段的溪岸，而且適逢排水系統堵塞及淡水河口滿潮，發生嚴重水災，雖然遭到颱風重創，但陳李明緣里長不畏艱難，積極與公部門合作改善工程及帶領里民災後復原及提升為韌性社區，作為本次交流的主軸，本次參加的對象來自苗栗縣以北各縣市，總共有8個縣市參加，人數多達70人。

民生里自2013年開始加入防災社區的推動，不斷強化社區的編組訓練，目前也成為1星韌性社區，更在2022年建置成為指標型防災觀摩社區，透過不斷辦理防救災技能訓練、重建工作坊、防救災演練、培訓防災士等，持續維持社區組織訓練，以提升社區之韌性。目前，只要有颱風來襲、或強降雨發生，各編組人員就會主動檢視及清理防災士就會啟動災情查報機制，另外也會與社區的環保志工以及守望相助隊、巡守隊合作，發揮團隊精神，一起處理災害。

新北市政府強調，當災害來臨時，只要大家同心協力，一起面對災害及處理災害，不管是災害預防、減災、搶災，或是災後復原，只要社區組織能夠迅速集結動員的話，就可以很快把災害的影響降到最低。透過本次的交流，大家都收穫滿滿，希望下次能夠再來參加交流，也期望這樣的參訪模式能傳承下去，齊心為全民防災的目標努力。