台南市舊大東夜市今天重新營業，市場處長陳豪吉帶隊前往勸阻攤商進入營生。（洪榮志攝）

台南市市場處長陳豪吉帶隊巡行大東夜市各攤商勸導「今天不要營業」。（洪榮志攝）

知名的台南市大東夜市經營權鬧雙胞，連日來吵得拂拂揚揚，尚未取得營業許可的舊大東夜市今天重新營業時，台南市市場處長陳豪吉特別帶隊前往勸阻，並針對業者及執意營業的攤商開單告發，還揚言不排除斷水斷電。業者吳信緯回應說，營業申請已經重新提出，希望市府能夠輔導取得許可，照顧攤商們的生計。

據了解，大東夜市因市有地重新招標，新舊經營團隊各自經營大東東夜市、大東夜市，原大東夜市預計9月11日開幕，大東東夜市預計9月18日開幕。但因市場處認定2夜市均為新成立的夜市，要求依新法規重新申請營業許可，雙方已於9月5日分別提出申請，目前仍在排審中，但均尚未獲准營業。

今天下午4點左右，數十攤商前往大東夜市準備擺攤營生時，市場處人員已到場列隊勸導攤商不要營業，陳豪吉更親自帶隊巡行各攤商宣導，當面要求正準備擺攤營生的攤商們「今天不要營業」，還帶隊搬移置放現場的攤具。

陳豪吉強調，大東夜市尚未取得營業許可，屬非法營業；一旦執意營業，除將針對業者、攤商連續開單告發，依可以處1萬至5萬元罰款外，還不排除斷水斷電。

鑑於大多數的大東夜市攤商都是美食飲料攤，只要準備開業就會產生食材成本；一名女攤商指著今晚預備營生的蛤、蚵等食材無奈表示，這些食材花了數千元，如果今天無法營生，恐怕就得丟掉，希望政府「留一口飯給她吃」。