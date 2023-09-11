恆生科技股指數收跌0.21%。阿里健康漲6%，表現最佳；嗶哩嗶哩跌4.29%，跌幅最大。
生醫股表現出色，阿里健康也是表現最佳的藍籌股。國藥控股收漲4.3%。
新地遭大行下修獲利預測和目標價，終場重挫9.5%，在藍籌中表現最差。
丘鈦科技收跌1.4%，其8月鏡頭模組銷量年減8.4%。
中國官媒上周重申「房住不炒」的政策立場不變，龍湖、世茂、碧桂園等內房股齊跌。
上周五港股因黑色暴雨警告全日暫停交易，但中國A股與在美掛牌中概股走軟，且離岸人民幣在上周五急貶至近歷史低點，受此打擊，周一香港恆生指數跌0.58%，收在18096.45點，險守萬八大關。國企股(H股)跌0.25%，收在6298.72點。
恆生科技股指數收跌0.21%。阿里健康漲6%，表現最佳；嗶哩嗶哩跌4.29%，跌幅最大。
生醫股表現出色，阿里健康也是表現最佳的藍籌股。國藥控股收漲4.3%。
新地遭大行下修獲利預測和目標價，終場重挫9.5%，在藍籌中表現最差。
丘鈦科技收跌1.4%，其8月鏡頭模組銷量年減8.4%。
中國官媒上周重申「房住不炒」的政策立場不變，龍湖、世茂、碧桂園等內房股齊跌。
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