恆生科技股指數收跌0.21%。阿里健康漲6%，表現最佳；嗶哩嗶哩跌4.29%，跌幅最大。

生醫股表現出色，阿里健康也是表現最佳的藍籌股。國藥控股收漲4.3%。

新地遭大行下修獲利預測和目標價，終場重挫9.5%，在藍籌中表現最差。

丘鈦科技收跌1.4%，其8月鏡頭模組銷量年減8.4%。

中國官媒上周重申「房住不炒」的政策立場不變，龍湖、世茂、碧桂園等內房股齊跌。