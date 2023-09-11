新竹市長高虹安近期被綠營攻擊搭名車、男友租豪宅「套房」等爭議，新竹市議會民進黨團指控高涉犯《貪污治罪條例》。粉專「不演了新聞台」指出，民進黨新竹市議員楊玲宜稱高虹安男友承租的豪宅房東是建商。但是再一查，這些建築與資產管理公司，大多屬於新竹大建商，昌益集團旗下。而昌益集團創辦人楊玉全正是民進黨新竹市議員李妍慧的公公，直呼是楊玲宜瘋起來打自己人金主？還是昌益在設局給高虹安跳？

不演了新聞台今(11日)在臉書發文提到，楊玲宜今天發文，稱疑似抓到了高虹安男友承租的豪宅，房東是建商。證據就是林姓屋主歷任建築或是資產管理公司要職。但是再一查，這些建築與資產管理公司，大多屬於新竹大建商，昌益集團旗下。

「而昌益集團創辦人楊玉全先生，正是民進黨新竹市議員李妍慧的公公！」不演了新聞台指出，根據《新新聞》報導，去年九合一大選，昌益集團一共捐助民進黨與民進黨候選人772萬元，是僅次於全陽的綠營建商大金主。「真的有夠派！」

不演了新聞台直呼，是楊玲宜瘋起來打自己人金主？還是昌益無間道設局給高虹安跳？「這局我現在看不懂！」