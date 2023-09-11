桃園一名人妻日前控訴，51歲媽媽和27歲老公搞上後還囂張嗆聲，消息曝光後引發熱議。今（11）日人妻更新近況，首度曝光媽媽的真實照片，不過她也表示自己讓兩人丟了工作就是最好的復仇，不會因此和老公離婚。

人妻在臉書社團「爆料公社」發文指出，原本自己答應大家不會刪除控訴文章，不過因為她沒辦法一直重複觀看媽媽跟老公的偷情對話，因此決定刪文，但也願意出面回答許多人提出的問題。人妻說明，她家一共有5名子女，針對有人覺得她只針對媽媽，人妻也吐出原因，「比起老公最讓我痛心的當然是媽媽」，因為對她來說媽媽原本是最親近的家人。

人妻公開媽媽的正面照片。（翻攝自爆料公社）

人妻提到，她不針對老公也是因為不打算離婚，「婚姻裡的每一分錢都他X有我的一份，我管他是開房還是買跳跳糖，但我也才結婚一年能拿回什麼？所以我決定死耗了，何況他們都失去了工作，就是我覺得最好的復仇」；人妻分享媽媽的照片、姓氏等個人資訊，透露媽媽年初因為車禍，骨盆前後都裝了鋼板，現在下半身、整個人都是歪的，「這樣也能愛愛，我就問不痛嗎？」。

人妻補充，原本媽媽事發後說好要搬出去，結果最近又回到桃園楊梅老家向爸爸求助，感嘆若爸爸決定讓媽媽回家一起住，她也不知如何是好，「我爸到底愛我還是不愛我？」；人妻最後在個人臉書說明，她會發文就是為了檢討「囂張」的人，不管那個人是誰，未來她也不會再更新進度，「反正是家務事」。