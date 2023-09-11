台中市議會11日審查去年度決算，在平均地權、重劃及區段徵收3大基金的支用項目，平均執行率僅3成，其中建設局去年的預算到今年8月才執行8成，藍綠議員砲轟太低。建設局強調，執行率差是因疫情導致缺工缺料，未來會盡量提高；議員無法接受，要求附帶決議，地政局應訂定合理的執行率並加以管控。

地政局所屬的平均地權基金、重劃基金及區段徵收作業基金共3大基金，若市府各局處有相關的建設預算需求，且局處本預算不足，即會申請支用3大基金，國民黨議員楊大鋐說，許多局處爭取基金辦理建設案，但爭取預算後卻無力執行，執行率太低，難道是把基金當提款機。

民進黨議員陳淑華則說，3大基金不是各單位想要支用就支用，還是應該按照建設進度的執行情況編列預算，否則根本就是拿著一張空頭支票要議會背書，這樣的作法不對；有的單位執行率僅2成、3成，建議市府應加以管控，執行率太低的單位不應該再提出支用基金。

針對議員抨擊基金支應的預算執行率低，建設局副局長顏煥義表示，這幾年受疫情影響，導致缺工缺料的問題嚴重，部分建設則是受到用地取得等問題影響，才會造成執行率偏低的情況，未來會加強，希望議會不要限制經費申請。

國民黨議員陳政顯不滿地說，去年度的預算到年底執行率僅5成、到今年8月也才執行8成，實在很離譜；如果缺工缺料導致預算執行情況不高，市府沒辦法執行就別給經費，讓執行單位壓力太大。議員劉士州則認為，缺工缺料的情況才更該提高經費，難道要等物價回穩才繼續建設嗎？

地政局長吳存金表示，市府審核預算都有嚴謹的機制，也會控管、追蹤執行情況，未來會要求提高執行率。委員會雖通過3大基金決算，仍附帶決議要求市府訂定合理的執行率並加以控管。