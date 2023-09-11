富邦人壽2023年8月稅後淨利為42.77億元，累計前8月稅後淨利為389.42億元。本月主要投資收益來源為利息收入、國內外股票現金股利、基金配息收入及淨兌換利益。債市方面，美國財政部計畫於下半年增發公債額度，推升公債利率反彈。策略上維持充足流動性部位，以利於有效因應後續市況變化，動態調整投資部位。美國經濟表現穩健，預期聯準會仍將維持一段時期基準利率於較高水準，推升美元走強，8月份美元兌台幣升值約1.35%，貢獻當月匯兌利得。富邦人壽個體累計前8月初年度保費收入(First Year Premium)達652.13億元，總保費收入(Total Premium)達2,132.37億元，預估皆排名業界第二；單8月初年度保費82.46億，成長動能主要來自傳統型商品，預估排名業界第一，總保費266.05億，預估排名業界第二。本公司8月底淨值比率高於9%，RBC超過300%，另於9/5募集225億次順位債，可充實資本，整體資本水準維持良好。

台北富邦銀行2023年8月稅後淨利23.37億元，累計稅後淨利185.01億元，較去年同期成長2%，惟若去年獲利排除一次性轉投資廉價購買利益，累計獲利較去年同期成長約17%，主因核心業務獲利動能穩健，利息淨收益穩定增加，手續費淨收益較去年同期成長34%，主要來自財管及信用卡收益較去年同期成長，股債評價及換匯交易利得皆較去年大幅提升。信用卡8月份新發卡數約28萬卡，有效卡數近500萬卡，年成長超過5成，受惠Costco聯名卡店內消費，8月簽帳金額為歷年單月新高，累積一般消費金額年增28%。截至8月底逾放比率為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1118%，資產品質維持穩健。

富邦產險2023年8月稅後淨利2.70億元，累計稅後虧損25.97億元。公司持續調整業務結構及強化風險控管，各險種獲利穩定提升，逐步抵銷因防疫保單所致之累積虧損。在業務表現方面，8月整體簽單保費44.45億元，較去年同期成長6.5%，其中以工程險56.6%成長表現最為亮眼，另外車險及新種險之簽單保費也有超過10%成長。累計前8月簽單保費收入396.69億元，年成長3.3%，簽單市佔率24.0%，維持市場領先地位。

富邦證券2023年8月稅後淨利5.14億元，累計1-8月稅後淨利51.46億元，年成長45%，1-8月台股日均值3,576億元，較去年同期成長9%，使富邦證券經紀與財管收入均較去年同期成長，另，截至8月台股加權指數較去年底漲近2,500點，致金融資產部位獲利，較去年同期顯著增加。