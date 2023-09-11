香港鋼琴家黃家正日前完成在台北國家音樂廳的演出，席間他特別透露，這次選擇演奏史克里亞賓《給左手的前奏曲和夜曲》，是始於有次在網路上聽到鋼琴大師烏果斯基的演奏，沒想到烏果斯基在近日離世，令他十分感慨，特別把這段演奏獻給大師。

黃家正表示，烏果斯基上一次來亞洲演奏，是2019年在台北國家音樂廳，當時是疫情前，而如今，世人再也聽不到他的演奏。他特別在這個烏果斯基上次來台演出的場地，彈奏史克里亞賓作品，觀眾也聽得如癡如醉。

黃家正出生於1990年香港，自幼習琴，鋼琴師承名師羅乃新及郭嘉特，以天才鋼琴兒童的形象廣為人知。11歲時受邀到捷克演出並錄製貝多芬第一號鋼琴協奏曲，畢業於印第安納大學傑考伯斯音樂學院，曾於美國洛杉磯國際鋼琴大賽獲特別獎，並在紐約青年演奏藝術家遴選躋身最後階段。2018年於阿拉斯加國際鋼琴比賽中獲選為總冠軍及最佳室內樂演出。2019年在西班牙巴塞隆納Maria Canals大賽獲獎。

這次來台演出，他安排了兩套曲目，一套是「東方俄羅斯」，另一套為「全新巴哈．全意莫札特」；日前演奏會現場，他也特別再加碼演出20分鐘，為巴哈和莫札特音樂會暖身。