台中市廖姓男子4月初與友人在摩鐵開毒趴，警方獲報臨檢查扣K毒，當對照房客資料7人少1人並在床墊和床底中間找到人，廖稱因被通緝才鑽進裡面躲，警將廖解送歸案另無償提供K毒違反《毒品危害防制條例》檢方偵結起訴。

警方表示，當時臨檢北區某汽車旅館，發現3名男子及5名女子正在毒趴，查驗身分後發現其中1名廖嫌是毒品通緝犯，當場查扣K菸及第三級毒品愷他命殘渣袋等，將廖嫌等8人依違反《毒品危害防制條例》送辦。

警方清點人數應為8人與登記人數不符，負責召集開毒趴的26歲廖男，發現警方上門臨檢時，突發奇想鑽進床墊和床底中間，再請友人鋪蓋床單和棉被，以為神不知鬼不覺，卻被警方識破喊：「躲那麼久？不會很累嗎？」

廖男的友人說「你已經被發現了」「你不要再躲了」，最後被員警揪出、壓制上銬，警方隨後將廖嫌等8人帶回偵辦，訊後廖男被解送歸案，廖供稱是無償提供K毒，仍違反《毒品危害防制條例》，可處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。

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