美國總統拜登訪問越南接受媒體採訪時表示，他認為中國大陸目前面臨經濟上的挑戰，這樣的挑戰讓中國大陸不會入侵台灣。中國大陸外交部發言人毛寧今天（9月11日）在例行記者會中回應：「解決台灣問題是中國人自己的事情，不容任何外部干涉」。

毛寧說：「台灣是中國的台灣，是中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事情，要由中國人來決定，不容任何外部干涉」。

至於拜登訪問越南，外界普遍認為，這象徵美越關係升級，雙方在半導體和關鍵物質上的合作也日趨緊密。

毛寧表示，關於美國和美越關係，中方也注意到越方多次強調，發展中越全面戰略合作夥伴關係是越南的外交優先方向，也是越南對外交往的頭等優先。

毛寧說，中方認為，各國發展雙邊關係不能針對第三方，不能損害地區和平穩定與發展繁榮。中方要求美方處理與亞洲國家關係時，必須尊重地區國家求穩定、促合作、謀發展的共同心聲，遵守國際關係基本準則，摒棄霸權和冷戰思維。