9月17日前，品牌APP註冊會員，單筆消費切片蛋糕任2片(含)以上，有機會抽中《他馬克老闆》電影免費交換券和周邊商品。(85度C提供)

手搖飲族小福音，喝手搖飲有機會看免費電影，小確幸更加倍。連鎖咖啡品牌85度C攜手由盧廣仲主演的《他馬克老闆》喜劇電影，邀請加盟主和員工看電影。此外，即日起，全台門市推出喜感且充滿社畜心聲的飲料紙杯，紙杯印有原著「我是馬克」親手執筆的幽默漫畫，上班族邊喝手搖飲邊看漫畫，小確幸更加倍。9月17日前，品牌APP會員，單筆消費切片蛋糕任2片(含)以上，有機會抽中《他馬克老闆》電影免費交換券和周邊商品。

電影《他馬克老闆》改編自知名網漫《我是馬克》，是瞿友寧導演睽違5年，再度與三金天王盧廣仲合作。故事講述一個職場社畜馬克（盧廣仲飾）每天加班，最終換來死神阿死（黃宣飾）準備將他帶走，豈料阿死也是個社畜，非但帶不走馬克，還因為迷糊搞錯人，搞得馬克公司天翻地覆，甚至導致倒閉的危機，幾乎搞瘋老闆（曾國城飾）。然而此刻卻傳出一個有機會拯救公司的大秘密，全片繞著究竟誰才是人生真正的話題討論，富新鮮感的集體創作，預計9月28日中秋連假在全台戲院上映。

對許多上班族而言，咖啡是一天的精力來源，85度C希望透過《他馬克老闆》的職人文化，以幽默詼諧的方式，觸及更多年輕客群的消費者，更大方邀請加盟主和員工看電影，藉此鼓勵職人精神。民眾在門市消費任兩片切片蛋糕，報APP會員電話，即可抽免費電影兌換券和周邊商品，預計抽出20名幸運兒。即日起，85度C全台門市推出專屬《他馬克老闆》的聯名限量紙杯，杯身上幽默的社畜金句「我不是超人，我是超累人」，讓人莞爾一笑，再搭配生動活潑的劇中主角盧廣仲等人插畫，非常吸睛。