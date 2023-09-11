美國海軍陸戰正在進行輕裝快速化的變革，在考慮如何在爭議的水域周圍，為岸上部隊補給與運送武器，他們從哥倫比亞毒販那裡獲得靈感，設計一種半潛式補給艇，可以最大程度降低被發現的可能，同時速度又快。

防衛新聞(Defense News)報導，海軍陸戰隊通常是戰場的先鋒，也就需要最快的提供後續補給，包括食物、水、醫藥、彈藥和其他物資，但是敵人也會試圖切斷美軍的補給線來削弱美軍，因此如何快速又隱蔽的為小型部隊提供補給，對陸戰隊來說相當重要。

海軍陸戰隊正在測試一種名為「低調主動艇」( Autonomous Low-Profile Vessel)的原型機，是學習自中南美販毒團隊的半潛快艇而來。有一段時間，美軍陸戰隊與美國海岸防衛隊、緝毒局合作，共同打擊販毒集團，而他們的半潛式快艇令陸戰隊印象深刻。

美軍陸戰隊少將赫克爾(Karsten Heckl)表示，我們很難找到它們(半潛快艇)，我們必須承認，它們又快又有效。

中南美毒販的半潛快艇相當流線型，水面上的部分非常少，大約不足10公分，這使得它們很難被發現，採用電動推進，一但遭到追捕，也能潛入水中隱藏，潛水深度大約1公尺。

赫克爾解釋說，海軍陸戰隊目前實驗的原型艇，可以攜帶近1噸的物資，相當於2枚海軍打擊飛彈(NSM)的重量，潛水能力約4 英尺(1.2公尺)，抵達友軍地點時，陸戰隊員可將物資拉到海灘上，比如將2枚NSM飛彈運到最近的需要補給的飛彈連。

赫克爾表示，這種半潛式無人快艇成本相當低廉，幾乎是一種消耗品。這一點相當重要，如果被發現，它們很可能成為敵方的目標，因此不怕損失的持續運補，就能增加補給的成功率。

赫克爾稱，美軍陸戰隊正在考慮一系列自動化的無人艇來解決後勤運補問題，人員操作的運補艇有犠牲的風險，也佔去空間，如果把呼吸器與維生系統去掉，補給艇可以設計的更簡單、更有效率，而且成本也更低。

目前先鋒級遠征艦阿巴拉契科拉號(USNS Apalachicola ,T-EPF-13)就是實驗中的無人艦，可以在沒有船員操作的情況下行動 30 天。他解釋說，這艘船已經進行了 1,500 海浬的自動操作，船上有人員作為後備，但他們只看著而不駕駛或維護。

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