南韓女網紅「MAY五月」除在平台twitch上直播外，平時也在社群上分享自己一人去各國遊玩的影片，在社群上擁有逾3萬名粉絲追蹤。誰料，日前才飛來台灣，分享各地夜市精美小吃到她，卻在香港直播時，遇到一名男子「襲胸熊抱」，所幸身旁有路人經過才無大礙，而相關畫面也在社群上瘋傳。

「MAY五月」的頻道上，多更新「一人自由行」影片，日前還在社群上分享在台北士林夜市、台南武聖夜市、高雄鳳山青年夜市等地大啖小吃的短片，擁有不少粉絲支持。而她近期也飛往香港旅遊，並在過程中開啟直播，與粉絲互動。

然而，在國外討論區「Reddit」上，傳出她於凌晨時分，疑似在香港地鐵站上遭人非禮的消息，而相關畫面也在各大社群平台上瘋傳，從畫面中可見，MAY五月在下樓梯時，身旁有一男子逐漸靠近，並強硬將她壓在牆上，且還以「熊抱」的姿勢，伸手在女方的腰腹、胸部亂摸，讓她驚恐大叫：「No! I'm NOT Alone.（我不是一個人）」此外，男子還試圖將女方拉走，所幸身旁有一路人經過，使男子趕緊停止行為，MAY五月也急忙大喊：「Please help me!(請幫助我)」，並在路人的陪伴下走了一段路，才結束這段直播插曲。

事後，MAY五月回到酒店仍照常直播，也向觀眾表示：「Everything is gonna be OK.(所有事情都會變好的)」看似心情並未受到影響。而相關內容曝光後，也引發網友討論，表示：「這個人該被警方逮捕」、「可憐的女孩，她看起來很驚恐，希望不會因為這起事件，影響她對於香港的觀感」、「他看起來不像當地人。」

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。