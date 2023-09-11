擅長烹飪的胡宇威，負責主廚工作。（華視提供）

王彩樺、胡宇威、夏和熙到各夜市擺攤，由華視、三立都會台聯手日本極東電視台合作最新實境節目《我們這一攤》，最新一集中3位前往林口夜市販售「夜市鐵板牛排」，沒想到卻讓出道30幾年、自認相當刻苦耐勞的王彩樺累到崩潰大哭，「真的是大魔王，到最後我的手跟腳都不是我的了。」

王彩樺、胡宇威、夏和熙各自發揮創意，推出3款別出心裁的特色排餐。雖然事前都備足食材，未料這豐富又誠意十足的餐點內容，還是讓他們在開攤前的準備作業，因瓦斯管線與爐具不合而狀況百出，除了牛排的靈魂「黑胡椒醬」經歷焦掉、口感偏酸的過程，連點心綠豆湯、紅茶、員工餐都是靠鄰攤的火爐救援，最後延遲近1個半小時才開攤，胡宇威忍不住哀嚎：「簡直忙到完全沒辦法好好對話」。

在顧客等待的期間，小幫手蔡昌憲也端出自家水餃，投食排隊已久、「嗷嗷待哺」民眾，三位主持人甚至還被隔壁攤的老闆看衰，笑虧：「都幾點了，你們到底是要賣還是不要賣？」、「我看你們弄到9點都不會開賣。」讓蔡昌憲無奈嘆：「你們賣一般牛排就好了，為什麼要弄成這樣？我保母只請到10點，還要趕回去顧小孩。」雖然開攤後狀況一樣一度混亂不已，所幸最後在所有人的團結合作之下，都一一化解、順利完售。

3人談起13集中最辛苦的集數，夏和熙和王彩樺異口同聲稱「牛排那一集」，夏和熙苦笑說這一集，會讓觀眾知道什麼叫做真正的崩潰實境秀。胡宇威透露自己最崩潰的一次，是在台中擺攤賣潤餅，「我第一次吃的時候完全不懂它的美味」，感覺它只是一個餅皮加入各式各樣的菜，最後包起來會悶住、濕濕的，從小在美國長大的他完全無法接受這樣的口感，喊話：「若有下次機會，他絕對不會想賣這項商品。」