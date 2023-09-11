出生於音樂世家的謝允超從小個性反骨，不願按照父母的安排走上音樂道路。大學時，他便違背父母的意願，報考土木工程學系。平時熱愛各項運動的他，大四接觸到詠春拳，即對這種以柔制剛、強身健體的拳法深感興趣，於是他決定拜師習武。經過11個月的刻苦訓練，他即贏得了大學生武術比賽56公斤級別的冠軍。

然而，在練拳的過程中，謝允超不免遭受了一些跌打損傷，這使他成為家裡附近中醫診所的常客。通過一次次的療傷和復健，他對中醫學知識產生了濃厚的興趣。針灸推拿、中醫基礎、中醫內科等領域的學問為他打開了一扇新的大門。後來受到一位在南京中醫藥大學讀書的友人鼓勵，他決定前往該校攻讀中醫精隨。

取得中醫執業醫師資格後，他先回到台灣，跟隨老中醫實踐了三年，又在南京多家醫院積累了幾年的工作經驗。體認到中醫需要廣闊無邊的知識，他又決定回到南京中醫藥大學攻讀碩士、博士，獲得一番深厚的經歷與成熟的醫術累積後，他才決定自行開業。

2019年謝允超在南京組建團隊開設允和泰中醫診所。病患從百歲人瑞、青年男女到新生兒都有，因年齡層跨度大，醫治需求與程度都不一，從開藥抓方、針灸推拿到產後康復、病態矯正等醫術都需多方面涉略，才能精準的掌握病情概況，給予正確治療。

提到行醫過程中令他最印象深刻的患者，是一個四歲的小男孩，一見醫生就大哭不止。為了安撫孩子的情緒，他特意脫下白大褂，與孩子分享生活趣事，甚至教孩子詠春拳，逐漸地便建立起了與孩子的信任和友誼。看著他由一個害怕就醫的小孩，漸漸轉變為能主動接受針灸治療的勇敢、乖巧患者，對此，謝允超感到非常欣慰。

近幾年，謝允超的中醫事業逐漸擴展和壯大。他表示，儘管中醫學不是他的原始專業，但對於中醫的熱情早已成為自身的精神支柱和事業初衷。他認為中醫學是中華民族傳統文化的寶貴知識，並期望自己能繼續傳承這一責任。