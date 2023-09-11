教育部今年6月修正代理教師聘任辦法，自今年8月起，明訂學校應給代理教師整學期或整學年完整聘期；但目前基隆市約有200名代理教師未領到薪水。基隆市政府教育處表示，因為市府未收到中央補助款，8月已簽准預借市府預算，代理教師應可在本周領到薪水。

為解決代理教師在寒暑假期間沒有薪水可領的問題，教育部6月19日公布修正「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」。並自8月1日起全面實施。

然而，臉書社團「教師甄試人才網」卻有擔任代理教師的網友透露，雖然8月30日就開學了，但到了9月11日，全國仍有許多縣市的代理教師領不到薪水。其中有網友指出，他任職於基隆市200人左右的學校，8月到9月的薪資沒有領到。

對於傳出基隆市有代理教師沒有領到8月及9月的薪資，基隆市教育處長劉美蘭表示，基隆市112學年度編制內代理教師共169人，薪水皆如期撥付，並核予全年聘期（薪資）。

另中央有補助各國小編制外的代理教師，用來補足學習節數與教師授課節數間落差之編制外代理教師共119人，年需經費約7700萬，經費來源為中央補助，雖補助款尚未撥入市庫，本案以市府預算先行墊支（8-12月薪水約3000萬元），目前已進行付款程序，本周內將盡速撥付。