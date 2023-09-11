歌手黃衍仁和劇場、文學作品合作，展現不同的音樂性。（杜宜諳攝）

運用詩作結合音樂、聲音和劇場，再拒劇團作品《說吧，香港》，以香港詩人廖偉棠詩作入戲，並由歌手黃衍仁譜曲和演唱，戲說香港200年歷史，9月下旬在台北登場。

黃衍仁表示，「粵語的抑揚頓挫本身便有一種音樂性，與華語的音樂性不同，兩者在不同音樂的加成下，讓整部作品在聽覺上有著豐富的層次。」

黃衍仁表示，譜曲的過程讓他進入很深層的閱讀的狀態，因為得「泡在字裡面很久」，詩句有自己的音符、自己的節奏，編曲需要將裡面隱藏的東西表現出來。

詩人廖偉棠表示，詩作為粵語、華語版本供導演選擇，演出時為國語、粵語交替。例如：張愛玲的口吻不可能說粵語，而盧亭就是香港大嶼山的先民，那會是粵語。

導演黃思農表示，這些聲音是塑造了殖民地的聲音，「《說吧，香港》像是一個人和你訴說他的生命故事，這組詩帶有劇場性，因此我並沒有放太多劇場手法在裡面，而是回到詩的音樂性，當聲音成為劇場裡最重要的敘事方式，使用擴音器、大聲公、喇叭或肉身等方式，用或不用麥克風等，都有其意義。」《說吧，香港》將於9月30日至10月1日於中山堂中正廳登場。